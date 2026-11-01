circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Lazio-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti ospitano i rossoblù in un match della decima giornata

Rino Gattuso - Ipa
Rino Gattuso - Ipa
Segui Adnkronos su Google
01 novembre 2026 | 07.28
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La Lazio capolista insieme all'Inter con 25 punti torna in campo in Serie A e oggi, domenica 1 novembre, affronta il Cagliari all'Olimpico in un match della decima giornata di campionato. La squadra di Gattuso, reduce da cinque vittorie di fila, l'ultima un netto 6-2 sul campo del Sassuolo, affronta i sardi, guidati in panchina da Pisacane che si trovano al decimo posto in classifica con 13 punti insieme al Torino. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo prima della sosta la Lazio andrà a far visita al Napoli, mentre il Cagliari ospiterà il Frosinone.

Lazio-Cagliari, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, in campo alle ore 15:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All: Pisacane.

Lazio-Cagliari, dove vederla

Lazio-Cagliari sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull'App di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza