Serie A, l’Inter nella lotta-scudetto si avvicina al Napoli ﻿

Milan terzo incomodo ma Juventus e Roma, a 12 su Sisal.it, vogliono sorprendere

06 ottobre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
Due squadre al comando, Napoli, miglior attacco del campionato e Roma, reparto difensivo più con un folto gruppo di inseguitrici, Milan, Inter e Juventus pronte ad agguantare il primato. La Serie A lascia spazio alle qualificazioni Mondiali e, dopo sei giornate, si può già stilare un bilancio su chi lotterà per il titolo. I campioni d’Italia del Napoli, secondo gli esperti Sisal, conservano il loro ruolo di favoriti, a 2,50, per confermare quello scudetto vinto a maggio scorso: in caso di successo, Di Lorenzo e compagni riuscirebbero in un’impresa che non riesce dal 2020 ovvero confermarsi sul tetto d’Italia.

La prima rivale dei ragazzi di Antonio Conte rimane l’Inter che, nonostante un avvio tra qualche difficoltà e perplessità, ora sta assimilando i dettami di Christian Chivu: i nerazzurri, al pari di Napoli e Roma, non conoscono mezze misure e il tricolore numero 21 della loro storia è in quota a 3,50.

Il podio delle favorite al titolo è completato dal Milan, uscito sì indenne dal big match dello Stadium contro la Juventus ma, anche, con qualche rimpianto visto il rigore sbagliato da Pulisic. I rossoneri, vincenti a 4,00, attualmente sono distanti due punti dalla vetta ma con un obiettivo ben preciso, restare agganciati alla vetta per sfruttare il vantaggio di non giocare le Coppe Europee nel momento caldo della stagione.

La lotta per lo scudetto vede coinvolte anche Juventus e Roma. Yildiz e compagni, dopo un inizio promettente, sono incappati in una serie di pareggi, e prestazioni, che ricordano a supporter bianconeri e addetti ai lavori, che ricordano la squadra di Thiago Motta. Tudor sta provando a dare la sua impronta ma i tre pareggi consecutivi non aiutano il tecnico croato. La grande sorpresa, al momento, rimane la Roma. I capitolini stanno, piano piano, assimilando i dettami di Gasperini, il quale non è famoso per le partenze lanciate, e vogliono provare a restare in alto il più a lungo possibile. Finora il punto di forza dei giallorossi è stata la difesa, la migliore d’Europa nei 5 top campionati. Lo scudetto a una tra Juventus e Roma pagherebbe 12 volte la posta.

