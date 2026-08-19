Serie A: l’Inter vede il bis scudetto, il Napoli di Allegri primo rivale

La Serie A è pronta a ricominciare con l’Inter, campione d’Italia in carica, che parte ancora come la squadra da battere. I nerazzurri vanno a caccia di un bis tricolore che, nel nostro campionato, manca esattamente da 7 anni. Gli esperti Sisal vedono la formazione di Chivu favoritissima a 2,10: l’Inter, dopo aver confermato il nucleo della passata stagione, confida nell’ulteriore crescita di Pio Esposito, una speranza che nutre anche il neo CT della Nazionale Roberto Mancini, pronto ad affidare al giovanissimo bomber anche l’attacco dell’Italia.

Il primo antagonista di Lautaro e compagni appare il Napoli che si affida a Max Allegri che centrare il quinto tricolore della sua storia. L’ex tecnico di Milan e Juventus prende il posto di Antonio Conte con l’obiettivo dichiarato di puntare al massimo in campionato: il successo del Napoli è offerto a 6,00.

Chi sogna di interrompere un digiuno lungo ben 7 anni è la Juventus: Luciano Spalletti, confermatissimo direttore d’orchestra bianconero, è pronto a lanciare la sfida alle due big grazie, soprattutto, al ritorno di Kolo Manui che tanto aveva impressionato nella sua prima esperienza a Torino. La Juventus nuovamente Campione d’Italia è data a 6,50.

Partono invece appaiate, offerte entrambe a 7,50, Milan e Roma. I rossoneri si sono affidati a Ruben Amorim e, anche grazie a un mercato che ha portato rinforzi come Gila e Gonçalo Ramos, sogna di tornare sul tetto d’Italia per cucirsi sul petto la seconda stella. È decisa a sorprendere la Roma di Gasp, un mix di veterani e giovani promesse. Il neo acquisto Rodrigo Mora avrà gli occhi puntati addosso vista anche l’investitura ricevuta da Josè Mourinho uno che, in casa giallorossa, è ancora amatissimo: “Mora piacerà molto ai tifosi della Roma” le parole dello Special One.