Serie A , Lotta Champions apertissima a 180 minuti dal termine

Due giornate al termine della Serie A e, in zona Champions League, può ancora accadere di tutto. Il crollo verticale del Milan ha riaperto i giochi con 4 squadre racchiuse in due soli punti a contendersi i posti rimasti per la massima competizione europea. L’Inter, Campione d’Italia, è già sicura del posto; al Napoli basta un piccolissimo sforzo mentre Juventus, Milan, Roma e Como possono ancora dire la loro. I bianconeri, secondo gli esperti Sisal, sono praticamente in porta visto che hanno scavalcato il Diavolo al terzo posto e vedono l’obiettivo a portata di mano: Spalletti che gioca nuovamente la Champions League si gioca a 1,22. Il calendario di Yildiz e compagni li mette di fronte a Fiorentina e Torino, impegni non semplici ma nessuna delle due ha molto da chiedere al campionato.

Il Milan, invece, che sembrava ormai sicuro tra le prime quattro, ha subito una brusca frenata: i rossoneri, infatti, hanno conquistato appena quattro punti nelle ultime sei uscite con ben 4 sconfitte. I ragazzi di Allegri, qualificati a 1,60, sono ancora padroni del loro destino ma Genoa, a Marassi, e Cagliari, in casa, sono impegni da sottovalutare.

Vola invece la Roma di Gian Piero Gasperini che, adesso, crede nella possibilità di riassaporare i palcoscenici europei di prestigio a distanza di ben 7 anni. L’impatto di Malen è stato devastante, 13 gol e 2 assist da gennaio, e unito al ritorno di Paulo Dybala potrebbe fare la differenza nella corsa Champions. La Roma, il cui ingresso nelle prime quattro è in quota a 2,20, avrà nel derby con la Lazio il suo ostacolo più impegnativo visto che all’ultima ci sarà la trasferta a casa di un Verona già retrocesso.

Infine il Como che ha già ottenuto una storica qualificazione in Europa ma, adesso, bisogna solo capire in quale competizione. I lariani che, al primo colpo, volano diretti in Champions pagherebbero 4 volte la posta.