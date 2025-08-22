circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, domani si parte: le partite della prima giornata e dove vederle in tv e streaming

Inizia la stagione 2025-26. Subito in campo il Napoli campione d'Italia

Luka Modric - Fotogramma/IPA
Luka Modric - Fotogramma/IPA
22 agosto 2025 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attesa è finita. Domani, sabato 23 agosto, ricomincia la Serie A con la prima giornata del campionato 2025-26. Ad aprire le danze sarà il Napoli campione d'Italia, impegnato alle 18:30 contro il Sassuolo. In contemporanea ci sarà Genoa-Lecce. In serata toccherà alla Roma, impegnata contro il Bologna, e al Milan, che a San Siro ospiterà la Cremonese. Grande attesa per il debutto di Gasperini in giallorosso e per il ritorno di Allegri in rossonero. Domenica in campo Juve, Lazio, Fiorentina e Atalanta, mentre l'Inter giocherà lunedì sera con il Torino. Ecco tutte le partite della prima giornata e dove vederle in tv e streaming su Sky e Dazn.

Serie A, dove vedere la prima giornata di campionato

Ecco tutte le partite della prima giornata di Serie A 2025-26 e dove vederle in tv e streaming:

Sabato 23 agosto

alle 18.30 Sassuolo-Napoli (Dazn)

alle 18.30 Genoa-Lecce (Dazn)

alle 20.45 Roma-Bologna (Dazn e Sky)

alle 20.45 Milan-Cremonese (Dazn)

Domenica 24 agosto

alle 18.30 Como-Lazio (Dazn e Sky)

alle 18.30 Cagliari-Fiorentina (Dazn)

alle 20.45 Juventus-Parma (Dazn)

alle 20.45 Atalanta-Pisa (Dazn)

Lunedì 25 agosto

alle 18.30 Udinese-Verona (Dazn)

alle 20.45 Inter-Torino (Dazn e Sky)

Per lo streaming, il riferimento saranno l'app di Dazn e la piattaforma Sky Go.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Milan Inter Juve Napoli Roma Lazio Serie A tv Fiorentina Atalanta
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza