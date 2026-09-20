I ciociari vincono contro la squadra di Fabregas, momento nero per De Rossi
Grandi sorprese nella quinta giornata di Serie A. Super prestazione del Frosinone, che allo Stirpe supera un lanciatissimo Como per 2-0 oggi, domenica 20 settembre. La squadra di Alvini si impone grazie ai gol al 14' di Calò e al 48' di Kvernadze e aggancia la formazione di Fabregas, alla prima sconfitta stagionale, a 10 punti in classifica. Dopo 5 giornate, i ciociari volano così clamorosamente al quinto posto.
Frosinone, ma non solo. Nell'altra sfida delle 15, il Parma si impone 2-1 al Tardini sul Genoa. La squadra di Cuesta conquista la prima vittoria e sale a 4 punti, mentre lascia a un solo punto la squadra di De Rossi. Padroni di casa in vantaggio al 38' con Romero, momentaneo pareggio dei rossoblù al 70' con Osmajic e nuovo vantaggio, decisivo, all'80' firmato da Almqvist.