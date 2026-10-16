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Serie A Women in campo con il Nastro rosa di Fondazione Airc

Appello a sostenere la ricerca contro il cancro al seno

Serie A Women in campo con il Nastro rosa di Fondazione Airc
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16 ottobre 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Serie A Women scende in campo indossando il Nastro rosa dell'Airc, per ricordare che prevenzione e ricerca sono fondamentali per rendere il tumore al seno sempre più curabile. Lo comunica Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

"Ogni anno in Italia ci sono oltre 56mila nuove diagnosi di cancro al seno, tumore che colpisce 1 donna su 8 nell'arco della vita - ricorda Airc - Grazie ai progressi della ricerca, dagli anni Novanta a oggi la sopravvivenza è cresciuta dal 78% fino all'89,5%. Numeri che si traducono in migliaia di vite salvate. Resta però ancora molto da fare per contrastare le forme più aggressive. Per questo invitiamo le donne ad adottare comportamenti salutari e a sottoporsi regolarmente ai controlli. Tutti insieme possiamo aiutare i ricercatori di Airc a sviluppare cure sempre più efficaci, affinché ogni donna abbia le stesse possibilità di guarigione".

"Scendiamo in campo con la Serie A Women - è l'appello - e sosteniamo le ricercatrici e i ricercatori Airc per affrontare insieme il grande passo che ci separa dal traguardo di curare tutte le donne. Doniamo ora al 45521 chiamando da telefono fisso per donare 5 o 10 euro o inviando uno o più Sms sempre al 45521 per donare 2 euro. Oppure doniamo con carta di credito su airc.it".

Riproduzione riservata
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serie a women nastro rosa airc fondazione airc per la ricerca sul cancro cancro seno
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