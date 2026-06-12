circle x black
Cerca nel sito
 

"Ma è davvero lei?", scoppia il caso Shakira ai Mondiali 2026: la teoria della controfigura

La cantante colombiana si è esibita allo stadio Azteca con il brano 'Dai dai'

Shakira - fotogramma/ipa
Shakira - fotogramma/ipa
12 giugno 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’esibizione di Shakira alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 ha sollevato un vero caso mediatico. Il filmato dello show, diventato virale sui social, non è passato inosservato per un dettaglio in particolare. Secondo una teoria diffusa su X, Shakira sarebbe stata sostituita da una sosia.

CTA

“Ma non è lei”, “Ma cosa le è successo”, “Ma è stata sostituita da un’altra donna”. Sono questi alcuni dei commenti sotto i filmati diventati virali sui social che mostrano l’esibizione della cantante allo stadio Azteca.

La cantante - dopo il successo di ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2010 - ha presentato il brano scelto come inno dei Mondiali 2026, dal titolo ‘Dai dai’. Ma l’esibizione non ha convinto gli utenti, sollevando il caso e la teoria della controfigura: “Quella è la sua sosia”, si legge. Un’idea condivisa da molti utenti. C’è chi ha provato a dare una spiegazione analizzando meglio le immagini dello show.

Secondo quanto scrivono gli utenti su X, la cantante si sarebbe sottoposta da poco ad alcuni ritocchini estetici che le avrebbero alterato leggermente i lineamenti del volto. Per altri, invece, è solo frutto delle inquadrature televisive e delle luci puntate verso la cantante.

In particolare, a destabilizzare i telespettatori sarebbe stata la silhouette dell'artista, insolitamente slanciata. Ma presto è stato svelato il trucco. Secondo gli utenti, infatti, il segreto sta nelle scarpe indossate: un paio di sneakers con platform che hanno aggiunto centimetri in più rispetto alla statura di Shakira.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali 2026 shakira mondiali rai 1 cerimonia mondiali
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza