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"Sono stato io a dirgli di Ferrero", la rivelazione di Shelton prima della finale con Alcaraz a Parigi

Il tennista americano ha parlato così in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il francese Van Assche in semifinale

Shelton e Alcaraz - IPA
Shelton e Alcaraz - IPA
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07 novembre 2026 | 23.13
Redazione Adnkronos
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"Alcaraz? L’ho contattato prima che uscisse la notizia, volevo informarlo. So quanto sia stato lungo e ricco di successi il suo rapporto con Ferrero". La rivelazione di Ben Shelton arriva subito dopo la vittoria nella semifinale del Masters 1000 di Parigi contro Van Assche, valsa la finale di domani, domenica 8 novembre, contro Carlos Alcaraz. Un retroscena che arriva pochi giorni dopo l'annuncio della collaborazione con Juan Carlos Ferrero, ex coach del fuoriclasse spagnolo.

Shelton: "Ho detto io di Ferrero ad Alcaraz"

Shelton, che verrà affiancato presto da Juan Carlos Ferrero, ha poi aggiunto: "Non so se nel circuito ci sia una persona migliore di Alcaraz. Mi ha risposto subito dopo aver vinto a Vienna e mi ha detto che era felicissimo per me e che il mio gioco sarebbe migliorato molto lavorando con Ferrero. Credo che sia questo a renderlo un grande campione, una persona di grande garbo di cui il nostro sport ha davvero bisogno".

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