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Us Open, oggi finale Shelton-Zverev: orario, precedenti e dove vederla

Il tennista americano va a caccia del suo primo titolo Slam

Shelton e Zverev alle Atp Finals 2025 - IPA
Shelton e Zverev alle Atp Finals 2025 - IPA
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13 settembre 2026 | 07.55
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

L'attesa è finita. Oggi, domenica 13 settembre, si gioca la finale degli Us Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Frances Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro Karen Khachanov. Ecco l'orario dell'ultimo atto del torneo e dove vedere il match in tv e streaming.

Shelton-Zverev, orario e precedenti

Com'è andata nei precedenti match tra Shelton e Zverev? Fin qui, il confronto è stato senza storia, con 5 successi per il tedesco nei 5 precedenti giocati. Stavolta, Shelton avrà però tutto il tifo di casa dalla sua in una finale Slam. Un fattore da non sottovalutare nella lettura del confronto. La finale inizierà intorno alle 20 ora italiana.

Shelton-Zverev, dove vedere finale Us Open

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. La finale di oggi sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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Shelton Zverev Shelton Zverev finale Us Open oggi
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