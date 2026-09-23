Paura per Simone Biles. La ginnasta olimpionica ha pubblicato un video sul proprio profilo TikTok che tre uomini mascherati si sono introdotti in casa per rubare la sua automobile, una Porsche GTS. La rapina sarebbe avvenuta durante i suoi ultimi mesi a Chicago e avrebbe portato l'olimpionica e il marito, Jonathan Owens, giocatore di football americano, a comprare un cane da guardia, un Dobermann Pinscher.

"Mi sento come se avessi bisogno di un reality show", ha detto Biles, "le cose che mi succedono sono pura follia". La ginnasta ha poi fatto sapere che la sua vecchia auto è stata recuperata dopo la denuncia presentata alle autorità, ma lei e il marito hanno comunque deciso di comprarne una nuova: "Quando l'hanno accesa, mi ha convinta subito", ha raccontato in un nuovo video pubblicato su TikTok.

Non è la prima volta che Biles, sempre molto attiva sui social, racconta le proprie disavventure ai suoi follower. Lo scorso giugno la ginnasta più titolata del mondo aveva fatto sapere di essere "quasi morta", pur senza specificare le circostanze dell'incidente: "Di solito non condivido cose del genere perché tengo molto alla privacy, soprattutto nell'era digitale", ha detto Biles, "ma rischiare di morire non era certo nei miei piani di inizio settimana".