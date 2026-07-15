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Siniscalchi: "Con 32 mln realizziamo 85 playground gratuiti e accessibili in tutta Italia"

Flavio Siniscalchi - Ufficio stampa
Flavio Siniscalchi - Ufficio stampa
15 luglio 2026 | 19.36
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

“Parliamo di un investimento importante: 32 milioni di euro destinati alla realizzazione di 85 playground all’aperto, multidisciplinari, accessibili e gratuiti in tutta Italia”.

Lo afferma Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Questi spazi - spiega - serviranno non solo a promuovere la pratica sportiva, oggi riconosciuta dalla Costituzione, ma anche a creare luoghi di socializzazione e comunità. Il nostro obiettivo è ampliare la base sportiva e restituire ai cittadini aree aperte dove vivere lo sport e le relazioni”.

Siniscalchi ricorda inoltre gli investimenti previsti sul territorio genovese attraverso il Pnrr. “Abbiamo finanziato con circa 16 milioni di euro diversi impianti sportivi, tra cui l’impianto della Sciorba, quello di via Aspromonte e la Casa della Vela nell’area del Ponte Parodi. Strutture che saranno messe a disposizione della comunità in base alle diverse discipline sportive”.

Interpellato sulla possibile candidatura di Genova, insieme a Torino e Milano, per futuri Giochi Olimpici, Siniscalchi precisa che “si tratta di una valutazione che sta portando avanti il Coni”. “Confidiamo nella massima adesione da parte dei territori coinvolti - conclude - poi sarà effettuata una valutazione complessiva per verificare le potenzialità di una candidatura capace di rappresentare un successo per l’intero Paese”.

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Sport playground investimenti Pnrr
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