Sinner, 'match' con Alcaraz anche al ristorante. Stretta di mano tra i due fuoriclasse a New York - Video

L'azzurro e lo spagnolo si sono casualmente incontrati a cena in un ristorante non lontano dai campi di Flushing Meadows

Alcaraz, Sinner e l'incontro al ristorante - X
30 agosto 2025 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attesa è tutta per rivederli di fronte in campo anche agli Us Open. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale a New York, per la legge del tabellone, ma tra un allenamento e l'altro sui campi di Flushing Meadows hanno finito per incontrarsi a cena in un celebre ristorante italiano nella zona Midtown East, nella Grande Mela. I due campioni sono stati immediatamente paparazzati, sorridenti e pronti anche a regalare qualche foto di rito al gestore del locale e ai tifosi presenti, con i propri team.

Il 'match' è stato commentato anche da Carlos Alcaraz in conferenza stampa: "Semplicemente una coincidenza. Non ci eravamo organizzati per incontrarci nello stesso ristorante, ma non escludo che in futuro potremmo cenare insieme".

