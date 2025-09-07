Jannik Sinner oggi contro Carlos Alcaraz nella finale degli US Open 2025 che vale doppio. La sfida tra l'azzurro e lo spagnolo, in programma oggi 7 settembre in diretta tv e streaming, mette in palio il titolo nell'ultimo Slam dell'anno con un premio top e il primo posto nel ranking Atp. Come cambia la classifica oggi? Quanto guadagna il vincitore degli US Open?

Il ranking

Sinner è il numero 1 del mondo da 65 settimane, da maggio 2024. Alcaraz è sceso dal trono nel settembre 2023 e punta a tornare al top. La vittoria degli US Open vale 2000 punti e il risultato del match di oggi sarà determinante. Sinner sconta inevitabilmente le conseguenze della sospensione di 3 mesi che, nella prima parte della stagione, lo ha costretto ai box con effetti evidenti sul bottino complessivo di punti. Se l'azzurro confermasse il titolo a New York, rimarrebbe il numero 1. Alcaraz, invece, metterebbe a segno il sorpasso con il trionfo in America. Nel ranking virtuale, prima dell'inizio della finale, lo spagnolo è a 0840 con i punti accumulati in questi giorni a New York. Sinner è a 10280.

I premi e i guadagni

La finale di oggi mette in palio anche un assegno top. Chi vince, porta a casa 5 milioni di dollari. Lo sconfitto si consolerà con 2,5 milioni di dollari. Sinner, nella stagione attuale, ha guadagnato circa 9 milioni di soli premi. In carriera, l'azzurro ha incassato 46 milioni nei tornei. La cifra, ovviamente, rappresenta solo una parte delle entrate di un atleta top che ha firmato rilevanti accordi commerciali con una serie di brand di primissimo piano: da Nike a Gucci, da Lavazza a Fastweb a De Cecco. Discorso analogo per Alcaraz, che nel 2025 ha incassato oltre 10 milioni e viaggia a oltre 48 milioni di premi in carriera.