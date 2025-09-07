circle x black
Us Open, Sinner 'se la prende' (ancora) con Cipolla. Il siparietto prima della finale con Alcaraz - Video

Il numero uno al mondo e il siparietto con l'osteopata prima dell'ultimo atto a New York

Jannik Sinner e Andrea Cipolla - X
Jannik Sinner e Andrea Cipolla - X
07 settembre 2025 | 20.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il segreto del numero uno forse sarà proprio la tranquillità. Jannik Sinner sembrerebbe non essere mai toccato dall'ansia da prestazione, anzi. Il numero uno al mondo se la ride e scherza anche prima del match più importante dell'anno, la finale degli Us Open contro Alcaraz di oggi, domenica 7 settembre.

Come già visto prima del match contro Musetti, la vittima preferita di Jannik è sempre il fido osteopata Andrea Cipolla. Se prima del derby contro l'azzurro lo specialista era stato messo ko insieme a coach Darren Cahill, stasera Sinner ha provato a tirare un nuovo scherzo al membro del suo staff, ma non ci è riuscito.

Cipolla stavolta ha preso le giuste contromisure ed è rimasto vigile, senza distrarsi: durante il riscaldamento, il numero uno al mondo a un certo punto lo ha 'puntato' e inseguito, ma l'osteopata ha risposto con uno scatto degno di un velocista, seminando il campione azzurro. Sempre tra le risate. Il modo giusto per ingannare l'attesa in vista del big match contro Alcaraz, che oltre al titolo a New York vale anche il primato del ranking Atp.

