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Sinner, allenamento 'a sorpresa' a Montecarlo: in campo con Rune verso Wimbledon

L'azzurro lavora con il danese, che punta al rientro dopo l'infortunio al tendine d'Achille

Jannik Sinner - (Fotogramma)
Jannik Sinner - (Fotogramma)
15 giugno 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner in campo a Montecarlo per un allenamento 'a sorpresa'. L'azzurro, numero 1 del mondo, da alcuni giorni è tornato ad allenarsi dopo i problemi fisici accusati al Roland Garros, con la sorprendente eliminazione al secondo turno. Dopo i controlli eseguiti la scorsa settimana all'ospedale San Raffaele di Milano, l'altoatesino ha ripreso la preparazione nel Principato. E nelle ultime ore, come mostra un video pubblicato sui social oggi, ha lavorato su un campo in cemento con Holger Rune, che ha riproposto la clip sui propri profili. Il danese, 23 anni, sta recuperando la condizione dopo il gravissimo infortunio riportato alla fine della scorsa stagione. Rune ha chiuso in anticipo il 2025 per la rottura del tendine d'Achille.

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Il rientro sarebbe dovuto avvenire sulla terra rossa europea: in realtà, Rune non è sceso in campo né a Amburgo né al Roland Garros. L'obiettivo è tornare in campo sull'erba, ma dopo la rinuncia al Queen's rimane l'opzione Wimbledon. Sui campi dell'All England Club tornerà di sicuro Sinner, che tra un paio di settimane difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo di Wimbedon si apre il 29 giugno e si conclude il 12 luglio.

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