Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta il francese nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2025 | 07.12
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Il tennista azzurro sfida oggi, nella serata di sabato 16 agosto, il francese Terence Atmane, numero 136 del mondo, nella semifinale del Masters 1000 americano - in diretta tv e streaming. Sinner ha battuto nei quarti il canadese Auger Aliassime, mentre all'esordio aveva superato il colombiano Daniel Elahi Galan, al terzo turno l'altro canadese Gabriel Diallo e agli ottavi il francese Adrian Mannarino. Atmane invece ha battuto, a sospresa, il danese Holger Rune, numero 9 del mondo, dopo aver già eliminato il numero 4 e 'padrone di casa' Taylor Fritz.

Sinner-Atmane, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Atmane è in programma oggi, sabato 16 agosto, non prima delle 15 locali, le 21 in Italia. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Cincinnati che sarà quindi il primo precedente tra loro. Atmane, numero 134 del mondo, è proveniente dalle qualificazioni e finora ha battuto Flavio Cobolli, Taylor Fritz e Holger Rune. Il 23enne francese si è assicurato un posto tra i primi 70 del mondo nella prossima classifica e con ogni probabilità potrà firmare un ricco contratto con uno sponsor tecnico: finora, il transalpino è sceso in campo senza un brand a sostegno.

Sinner-Atmane, dove vederla in tv

Sinner-Atmane, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv.

