Sinner, 'talismano' Morandi alle Finals: "Mi hai portato fortuna". E Spalletti lo abbraccia - Video

Il tennista azzurro ha trionfato a Torino battendo Alcaraz

Sinner con Morandi e Spalletti - X
17 novembre 2025 | 09.48
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals 2025 di Torino. Il tennista azzurro ha battuto il rivale, e 'nuovo' numero uno del mondo, Carlos Alcaraz in due set confermando così il titolo conquistato nel 2024, quando aveva superato Taylor Fritz all'ultimo atto. Tanti i vip sugli spalti della Inalpi Arena, che ha vissuto uno show in campo e fuori, con Gianni Morandi che si è esibito nel prepartita sotto gli occhi, tra gli altri, di Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus già spettatore alle Finals e tornato per vedere il trionfo di Sinner.

E proprio Spalletti è stato uno dei primi a congratularsi con Jannik dopo la vittoria su Alcaraz, abbracciandolo forte e urlandogli un energico "bravo!" nell'orecchio, come mostrato in un video pubblicato sul profilo ufficiale della Fitp.

Più elaborato invece il siparietto andato in scena con Gianni Morandi. "Ti ho ascoltato prima, mi hai portato fortuna", ha detto Sinner stringendogli la mano e allargando il sorriso. "No, veramente? Sei riuscito a sentire?", ha risposto sorpreso il cantante.

"Sì, qui prima. È un grande piacere", ha risposto l'azzurro. "In Italia c'è la Ferrari, Armani e tu", ha concluso Morandi, "nel mondo, solo tu. Sei grande ti voglio molto bene". E poi via con l'abbraccio prima di una richiesta piuttosto comune: "Ora c'è mia moglie che ci fa una foto".

