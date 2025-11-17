Il tennista azzurro ha trionfato a Torino battendo Alcaraz
Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals 2025 di Torino. Il tennista azzurro ha battuto il rivale, e 'nuovo' numero uno del mondo, Carlos Alcaraz in due set confermando così il titolo conquistato nel 2024, quando aveva superato Taylor Fritz all'ultimo atto. Tanti i vip sugli spalti della Inalpi Arena, che ha vissuto uno show in campo e fuori, con Gianni Morandi che si è esibito nel prepartita sotto gli occhi, tra gli altri, di Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus già spettatore alle Finals e tornato per vedere il trionfo di Sinner.
E proprio Spalletti è stato uno dei primi a congratularsi con Jannik dopo la vittoria su Alcaraz, abbracciandolo forte e urlandogli un energico "bravo!" nell'orecchio, come mostrato in un video pubblicato sul profilo ufficiale della Fitp.
Uomini forti, abbracci forti #NittoATPFinals pic.twitter.com/eXSCg7jOlK— FITP (@federtennis) November 16, 2025
Più elaborato invece il siparietto andato in scena con Gianni Morandi. "Ti ho ascoltato prima, mi hai portato fortuna", ha detto Sinner stringendogli la mano e allargando il sorriso. "No, veramente? Sei riuscito a sentire?", ha risposto sorpreso il cantante.
È tutto bellissimo...pic.twitter.com/1izymyXmJ6— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 16, 2025
"Sì, qui prima. È un grande piacere", ha risposto l'azzurro. "In Italia c'è la Ferrari, Armani e tu", ha concluso Morandi, "nel mondo, solo tu. Sei grande ti voglio molto bene". E poi via con l'abbraccio prima di una richiesta piuttosto comune: "Ora c'è mia moglie che ci fa una foto".