Sorride Jannik Sinner. E con lui sorride Torino, che aspettava a braccia aperte il suo campione per il gran finale. L'ultimo ballo della stagione. Prima dell'esordio alle Nitto Atp Finals contro il canadese Felix Auger-Aliassime, il fuoriclasse azzurro si è allenato oggi, domenica 9 novembre, di fronte a qualche centinaio di curiosi in uno dei campi a disposizione degli 8 'maestri' del tennis mondiale. Per i tifosi arrivati a Torino da tutta Italia, ogni momento con Jannik è speciale. E l'azzurro ha ricambiato l'affetto.

Sinner, l'allenamento a Torino

Sinner si è palesato sul campo di allenamento del 'Circolo della stampa', in via Agnelli, intorno alle 16. Per l'appuntamento della vigilia, Jannik ha scelto cappellino e polsino rossi, la classica t-shirt bianca e dei pantaloncini blu, salutando con sorrisi e qualche cenno la folla presente. Pochi fortunati, riusciti ad assicurarsi un posto sugli spalti per vedere all'opera il campione. A scambiare con il numero uno, il 18enne ceco Maxim Mrva, uno dei prospetti più in vista del circuito (selezionato dall'Atp, che mette a disposizione dei campioni i migliori giovani per lo 'sparring').

Curiosità: Sinner ha passato buona parte della sessione insistendo sulla risposta, con diversi consigli di coach Darren Cahill per variare gioco e soluzioni. Tanto il lavoro fatto a fondo campo dall'altoatesino, che a un certo punto ha incantato i presenti con un tweener frontale accompagnato da una pioggia di applausi. In tribuna, presenti anche tanti bambini pronti a chiamarlo a fine allenamento per un autografo sulle palline. Una firma preziosa, per un ricordo indimenticabile. Nei minuti conclusivi della sessione, l'azzurro ha poi lavorato su alcuni dettagli del servizio, sotto gli sguardi sapienti di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. In un clima disteso, da festa. Per onorare al meglio le Atp Finals e una stagione da favola. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)