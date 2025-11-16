circle x black
Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

Il fuoriclasse azzurro si conferma 'Maestro' a Torino e accorcia su Alcaraz in vista della prossima stagione

16 novembre 2025 | 20.51
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner non sbaglia e vince le Atp Finals di Torino. Il fuoriclasse azzurro ha battuto oggi, domenica 16 novembre, Carlos Alcaraz nella finale del Torneo dei maestri. Il successo di Jannik non cambia il ranking Atp, visto che il numero uno del 2025 resta in ogni caso lo spagnolo, ma permette all'azzurro di confermare punti importanti in vista della prossima stagione. E di mettere in tasca un premio importante.

Atp Finals, quanto incassa Sinner

Il montepremi complessivo delle Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Sinner, campione imbattuto, intasca 5,07 milioni di dollari e si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia Atp.

Atp Finals, come cambia ranking per Sinner

Come cambia il ranking Atp dopo il successo di Sinner alle Atp Finals? Per quest’anno, l’azzurro dovrà accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è già certo di chiudere il 2025 da numero uno. Carlos ha al momento 12.050 punti, contro gli 11.500 di Jannik.

