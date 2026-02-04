circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e le critiche dopo Australian Open: "Con partita lunga non ha più intensità"

Il tennista azzurro è stato eliminato in semifinale da Djokovic nello Slam di Melbourne

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
04 febbraio 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner al centro delle critiche. La sconfitta del tennista azzurro agli Australian Open 2026, dove è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic, continua a tenere banco e ad alimentare il dibattito tra tifosi e appassionati della racchetta, non solo in Italia. Al centro ci sono le sue difficoltà quando la partita si allunga, proprio come successo contro il serbo, che ha portato la sfida al quinto set e, dopo una maratona da oltre quattro ore, ha conquistato l'accesso alla finale di Melbourne, dove è stato battuto a sua volta da Carlos Alcaraz.

"Sinner, considerato il gioco che ha, quando la partita si allunga non riesce a mantenere la stessa intensità che magari posso avere Djokovic e Alcaraz, che invece hanno un tennis più di traiettoria", ha detto l'ex tennista azzurra Laura Golarsa a Sky Tennis Club, "poi a Melbourne penso abbia influito anche l'aspetto emotivo, perché agli Autralian Open Djokovic era chiaramente quello che aveva meno da perdere, a differenza del campione uscente".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner australian open sinner australian open sinner critiche
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza