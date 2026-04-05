circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner/Bergs-Ruud/Machac: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro torna in campo nel doppio a Montecarlo

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
05 aprile 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner scende in campo in doppio a Montecarlo. Oggi, domenica 5 aprile, il tennista azzurro fa coppia con il belga Zizou Bergs per sfidare al primo turno del torneo monegasco altri due singolaristi, il norvegese Casper Ruud e il ceco Tomas Machac. L'azzurro è reduce dalla vittoria del Sunshine Double, che ha completato trionfando prima a Indian Wells e poi a Miami.

CTA

 

Sinner/Bergs-Ruud/Machac, orario e precedenti

La sfida tra le coppie Sinner/Bergs e Ruud/Machac è in programma oggi, domenica 5 aprile, dalle ore 11. Si tratta del primo incrocio in carriere per i tennisti coinvolti, che per la prima volta giocano insieme al proprio compagno di doppio.

Sinner/Bergs-Ruud/Machac, dove vederla in tv

Sinner/Bergs-Ruud/Machac, così come tutte quelle del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner doppio sinner bergs ruud machac sinner doppio montecarlo sinner doppio oggi sinner doppio orario sinner doppio dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza