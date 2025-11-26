circle x black
Cerca nel sito
 

Da Sinner a Berrettini, perché i tennisti vanno in vacanza alle Maldive? Il (vero) motivo

Alcuni resort offrono (costose) lezioni con alcuni dei migliori del ranking

Matteo Berrettini - Fotogramma/IPA
Matteo Berrettini - Fotogramma/IPA
26 novembre 2025 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Tutti i tennisti (o quasi) vanno in vacanza alle Maldive. Ma perché? Negli ultimi giorni stiamo vedendo tanti campioni, da Sinner a Zverev, passando per Berrettini e Sabalenka, in vacanza in questo paradiso esotico. Il motivo è semplice: i vari resort offrono ai campioni del tennis soggiorni molto convenienti e vantaggiosi, in cambio di pubblicità (come accade spesso) e lezioni di tennis. Come sarà possibile allenarsi con i consigli dei migliori tennisti del circuito? Le lezioni, di un'ora al giorno, rientrano in eventi sponsorizzati e rivolti a un certo tipo di clientela, disposta a pagare (non poco) per il privilegio.

Tra i più pubblicizzati c'è per esempio il Patina Maldives, resort esclusivo che fino al 30 novembre offre eventi con Paula Badosa e i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini. E Jannik Sinner? Al momento non sono stati pubblicati annunci relativi al numero 2 del ranking Atp, ma l'anno scorso tra i protagonisti degli eventi c'era un altro big come Carlos Alcaraz. Gli appassionati attendono (e sperano).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Berrettini Sinner Berrettini Maldive tennis Maldive
Vedi anche
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza