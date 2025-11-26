Da Sinner a Berrettini, perché i tennisti vanno in vacanza alle Maldive? Il (vero) motivo

Tutti i tennisti (o quasi) vanno in vacanza alle Maldive. Ma perché? Negli ultimi giorni stiamo vedendo tanti campioni, da Sinner a Zverev, passando per Berrettini e Sabalenka, in vacanza in questo paradiso esotico. Il motivo è semplice: i vari resort offrono ai campioni del tennis soggiorni molto convenienti e vantaggiosi, in cambio di pubblicità (come accade spesso) e lezioni di tennis. Come sarà possibile allenarsi con i consigli dei migliori tennisti del circuito? Le lezioni, di un'ora al giorno, rientrano in eventi sponsorizzati e rivolti a un certo tipo di clientela, disposta a pagare (non poco) per il privilegio.

Tra i più pubblicizzati c'è per esempio il Patina Maldives, resort esclusivo che fino al 30 novembre offre eventi con Paula Badosa e i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini. E Jannik Sinner? Al momento non sono stati pubblicati annunci relativi al numero 2 del ranking Atp, ma l'anno scorso tra i protagonisti degli eventi c'era un altro big come Carlos Alcaraz. Gli appassionati attendono (e sperano).