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Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta il numero 56 del ranking Atp

Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla
27 maggio 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros 2026? Il tennista azzurro ha battuto il francese Clement Tabur in tre set all'esordio dello Slam di Parigi, volando così al secondo turno, dove domani, giovedì 28 maggio, incontrerà domani Juan Manuel Cerundolo - in diretta tv e streaming - numero 56 del ranking Atp. L'argentino ha superato a sua volta in tre set il britannico Jacob Fearnley al primo turno.

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Sinner-Cerundolo, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Cerundolo è in programma domani, giovedì 28 maggio, alle 12. I due tennisti si sono incrociati in un solo precedenti, risalente al primo turno di Wimbledon 2023, vinto da Sinner in tre set.

Sinner-Cerundolo, dove vederla

Sinner-Cerundolo, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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