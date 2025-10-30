circle x black
Sinner-Cerundolo oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

Jannik torna in campo nel terzo turno del Masters 1000 francese

Sinner - Afp
30 ottobre 2025 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, giovedì 30 ottobre, il fuoriclasse azzurro sfida Francisco Cerundolo al terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il numero due del ranking Atp arriva dall'agile vittoria contro Bergs, mentre l'argentino arriva dal successo contro Kecmanovic. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming

Sinner-Cerundolo, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Cerundolo a Parigi è in programma oggi sul Court Central, non prima delle 19. Sono cinque i precedenti tra i due: Jannik è avanti 3-2 e ha vinto l'ultima sfida, agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma.

Sinner-Cerundolo, dove vederla

Sinner-Cerundolo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Sinner Cerundolo Sinner Cerundolo oggi
