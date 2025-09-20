circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner tra tennis e moda, si prende la copertina di Vogue Cina - Video

Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo all'Atp 500 di Pechino

Sinner tra tennis e moda, si prende la copertina di Vogue Cina - Video
20 settembre 2025 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner sulla copertina di Vogue in Cina. Oggi, sabato 20 settembre, a pochi giorni dall'esordio del tennista azzurro nell'Atp 500 di Pechino, al via il 25 settembre, dove lo scorso anno è stato battuto in finale da Carlos Alcaraz, proprio come successo agli Us Open, la rivista mensile di moda ha voluto dedicargli ampio spazio nella sua edizione cinese, tornata nel Paese asiatico per la prima volta dopo 13 anni.

Nel video promozionale targato Vogue, si vede Sinner in diverse pose, tra campi e palline da tennis, ma anche con outfit più eleganti e casual, con uno stile retro e un'immancabile borsa targata Gucci, sponsor del numero due del mondo. Non si tratta comunque di una prima volta per Jannik, che lo scorso anno era apparso sulla copertina di Vogue America e, nonostante abbia sempre dichiarato di non interessarsi molto alla moda, si è avvicinato al mondo del fashion conoscendo molti dei suoi protagonisti.

Durante gli Us Open 2025 Sinner ha potuto infatti conoscere e parlare con Anna Wintour, storica direttrice proprio di Vogue e dimessasi pochi mesi fa dopo 37 anni. Wintour è diventata la prima tifosa dell'azzurro, che è diventato così un suo vero e proprio pupillo come fu, al tempo, Roger Federer, tanto da essere invitata alla presentazione della nuova Fondazione di Sinner.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner vogue cina copertina sinner sinner vogue quando gioca sinner
Vedi anche
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza