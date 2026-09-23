Jannik Sinner giocherà con l'Italia in Coppa Davis? Il tennista azzurro è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a dare forfait agli US Open, con la sua presenza che è in dubbio anche per lo swing asiatico tra l'Atp 500 di Pechino, a cui arriva da campione in carica, e il Masters 1000 di Shanghai. Filippo Volandri però non esclude la presenza del numero uno del mondo alle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal dal 24 al 29 novembre a Bologna.

"Jannik sta seguendo i suoi programmi di recupero per ripresentarsi al top delle sue potenzialità", ha detto il capitano dell'Italia alla Gazzetta dello Sport, "si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo e quando rientrerà sarà subito competitivo".

"Sono sicuro che se alla vigilia della Davis sarà convinto di aver ritrovato la condizione ideale, vorrà fare di tutto per esserci", ha concluso Volandri, aprendo così alla possibilità che Sinner faccia parte della spedizione azzurra.