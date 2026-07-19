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Djokovic e quei consigli a Sinner: "Ho sbagliato ad aiutarlo..."

Il tennista serbo è stato battuto dall'azzurro nella semifinale di Wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
19 luglio 2026 | 19.45
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic 'si pente' di aver aiutato Jannik Sinner. Il tennista serbo, ospite del Fanatics Fest di New York, è reduce dalla sconfitta contro l'azzurro nella semifinale di Wimbledon, vinto proprio da Sinner battendo in finale Alexander Zverev. Djokovic ha quindi svelato, con un misto tra ironia e un pizzico di amarezza, un retroscena che risale al 2023.

Dopo averlo battuto nella semifinale del 2023, Sinner aveva chiesto dei consigli a Djokovic, che si era intrattenuto con l'azzurro: "Gli ho detto tutto quello che ho notato in campo: le sue debolezze, i suoi punti di forza, cose su cui deve lavorare", ha raccontato Nole, "e poi, nei successivi 3 anni, mi batte a Wimbledon ogni dannata volta. Quindi, forse ho fatto un errore, non lo so".

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