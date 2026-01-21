Il tennista azzurro sfida l'australiano nel secondo turno degli Australian Open
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, sfida l'australiano James Duckworth - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Sinner, all'esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic.
La sfida tra Sinner e Duckworth è in programma giovedì 22 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 3-0. L'ultimo incrocio risale ai quarti di finale dell'Atp di Sofia del 2021, quando Sinner si impose in due set.
Sinner-Duckworth sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.