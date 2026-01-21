circle x black
Sinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'australiano nel secondo turno degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
21 gennaio 2026 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, sfida l'australiano James Duckworth - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Sinner, all'esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic.

Sinner-Duckworth, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Duckworth è in programma giovedì 22 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 3-0. L'ultimo incrocio risale ai quarti di finale dell'Atp di Sofia del 2021, quando Sinner si impose in due set.

Sinner-Duckworth, dove vederla in tv

Sinner-Duckworth sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

