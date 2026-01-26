circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e l'incontro con il sosia (più o meno) agli Australian Open - Video

La giornata dell'azzurro si chiude con la scoperta: ha un doppione a Melbourne

Sinner e il (quasi) sosia
Sinner e il (quasi) sosia
26 gennaio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sono due Jannik Sinner agli Australian Open 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, scopre di avere un sosia (più o meno...) nel torneo di Melbourne. E' un ragazzo con i capelli rossi e i lineamenti che, con un po' di fantasia, ricordano quelli del fuoriclasse altoatesino. Il 'Sinner finto' indossa una t-shirt gialla che ricorda uno dei kit di Jannik. La fascetta tra i capelli esibita dal doppione, invece, è una licenza poetica: Sinner, come è noto, indossa sempre un cappellino.

L'azzurro incontra il suo sosia dopo il match degli ottavi di finale vinto contro Luciano Darderi. Sinner, dopo la conferenza stampa che chiude la giornata, si muove tra i tunnel nella pancia di Melbourne Park. E all'improvviso scatta l'agguato dello staff di Bluezone, la piattaforma che cura contenuti digitali per il torneo. Mentre il 'vero' Sinner risponde alle domande dei media, il suo sosia attende paziente. L'incrocio alla fine si verifica e l'azzurro si presta al siparietto: "Ciao Jannik, come va?", chiede prima di posare per una foto. Lo staff di Bluezone esulta, il sosia chiude con un ''forza Jannik"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sosia sinner australian open
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza