La partenza di Jannik Sinner verso Turku, in Finlandia, per affidare il ginocchio destro alle mani del professor Lasse Lempainen "segna il passaggio definitivo dai trattamenti conservativi alla sala operatoria. Fermo dallo scorso luglio, all'indomani del trionfo di Wimbledon, il numero uno azzurro aveva cercato in ogni modo di evitare la chirurgia seguendo un percorso rigoroso e condiviso con specialisti di primo piano, l'indicazione unanime era stata quella di insistere con la riabilitazione. Nelle ultime settimane, tuttavia, il quadro clinico non ha mostrato la svolta attesa, costringendo l'atleta a un lavoro esclusivo tra palestra e fisioterapia e impedendogli di tornare ad allenarsi con carichi intensi. Con la trasferta australiana del 2027 ormai compromessa, una volta che le strategie conservative non hanno avuto successo, l'opzione di intervenire sembrerebbe l'unica possibilità rimasta per puntare a un rientro nella primavera 2027 sulla terra rossa". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Andrea Bernetti, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento.

Perché la scelta finale dell'operazione? Quali ipotesi si possono fare? "Nei quadri cronici di dolore al versante esterno del ginocchio, il ricorso alla sala operatoria può rendersi necessario anche per la presenza di complicanze locali o di altre patologie strutturali associate alla sindrome della bandelletta - puntualizza lo specialista - L'infiammazione prolungata può infatti generare una borsite cronica profonda, raccolte cistiche del recesso sinoviale. Inoltre, possono coesistere problematiche concomitanti del compartimento laterale tipiche del sovraccarico tennistico, tra cui una lesione degenerativa del menisco esterno — talvolta accompagnata da una cisti parameniscale —, una sofferenza focale della cartilagine articolare, una tendinopatia resistente delle strutture vicine come il tendine del muscolo popliteo oppure un'iperpressione esterna della rotula. Il quadro, quindi, potrebbe essere più complicato di quanto sembri. In presenza di simili alterazioni la chirurgia potrebbe consentire di trattare contemporaneamente eventuali lesioni associate che la sola riabilitazione non riuscirebbe a risolvere in maniera definitiva. Naturalmente sono solo supposizioni generali che non entrano nel merito del caso specifico".

Secondo Bernetti, "per comprendere le ragioni cliniche di questa decisione, pur nell'impossibilità di esprimere giudizi sul caso specifico, occorre partire dall'anatomia funzionale della struttura coinvolta. La bandelletta ileo-tibiale non è un tendine in senso stretto, bensì un robusto ispessimento longitudinale della fascia lata che decorre lungo il versante esterno della coscia, questa struttura è fondamentale per la stabilità pelvica e il controllo del ginocchio sul piano frontale e trasverso. In prossimità del versante esterno del condilo femorale, la parte del femore laterale in corrispondenza del ginocchio, nasce la sindrome della bandelletta ileo-tibiale. A tale livello infatti tale struttura può entrare in conflitto contro il rilievo osseo femorale, innescando una reazione infiammatoria che può anche evolvere verso l'ispessimento fibrotico cronico", spiega Bernetti.

Sotto il profilo epidemiologico, "questa patologia da sovraccarico rappresenta una tra le cause principali di dolore laterale al ginocchio negli sport 'ciclici' e di resistenza. Nei runner è particolarmente frequente, rappresentando la seconda causa di dolore al ginocchio più comune dopo la sindrome femoro-rotulea. Infatti la sua incidenza oscilla tra il 5% e il 15% di tutti gli infortuni legati alla corsa, e ha una diffusione altrettanto elevata nel ciclismo. Nel tennis professionistico - continua il segretario generale della Simfer (Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa) - il quadro è statisticamente meno frequente, ma la biomeccanica del gioco attuale su superfici ad alto attrito, come il cemento, crea condizioni meccaniche per il suo sviluppo. In particolare, le continue decelerazioni in appoggio su un piede solo, gli scivolamenti laterali e le ripetute torsioni a ginocchio semiflesso, moltiplicano lo stress compressivo sul compartimento esterno del ginocchio, soprattutto quando la fatica riduce il controllo neuromuscolare".

La sintomatologia. "Questa condizione è tipicamente correlata al carico. L'atleta avverte un dolore pungente, trafittivo o urente sulla faccia esterna del ginocchio, esattamente in corrispondenza del versante laterale del femore. Nelle fasi iniziali - osserva il medico - il disturbo affiora soltanto dopo un certo tempo di gioco e regredisce con il riposo; quando il conflitto meccanico si cronicizza, tuttavia, la soglia di tolleranza crolla, il dolore compare dopo pochi minuti di sollecitazione — acutizzandosi nelle frenate, nei cambi di direzione e nei piegamenti attorno ai 30 gradi di flessione del ginocchio— fino a rendere fastidiosi gesti quotidiani come scendere le scale e talvolta associandosi a rigidità o sensazioni di scatto laterale".

L'approccio terapeutico, "impone sempre, in prima battuta, un percorso conservativo multimodale che associa la modulazione dei carichi al rinforzo selettivo della muscolatura glutea, alla rieducazione del controllo neuromuscolare, a terapie fisiche strumentali come le onde d'urto e, nei casi più ostinati, a infiltrazioni ecoguidate che spaziano dai corticosteroidi fino al Platelet-Rich Plasma (Plasma Ricco di Piastrine), per il quale recenti evidenze cliniche mostrano risultati promettenti nelle forme resistenti. Tra il 50% e il 90% dei pazienti risolve il quadro nell'arco di quattro-otto settimane. Quando però - avverte Bernetti - mesi di riabilitazione non consentono di compiere il salto verso i carichi richiesti, proseguire a oltranza con lo stop prolunga l'inattività senza garantire un evidente miglioramento, rendendo l'intervento chirurgico la scelta più razionale. Da questo punto di vista, sebbene gran parte della letteratura si basi su casistiche retrospettive, i tassi di risoluzione duratura del dolore e di ritorno al livello agonistico precedente risultano elevati".

Sul piano del recupero, "le tempistiche post chirurgiche per la sindrome della bandelletta ileo-tibiale sono considerevolmente più contenute rispetto a quelle richieste dalla chirurgia legamentosa o cartilaginea, pur imponendo un percorso graduale e privo di forzature. La riabilitazione post-operatoria è fondamentale. In letteratura il return to play si colloca tra le sei e le dodici settimane; per un tennista d'élite fermo dalle competizioni già da luglio, prevedere uno stop complessivo di alcuni mesi per rientrare nella primavera 2027 risponde dunque a un criterio di estrema coerenza, considerando il fallimento delle strategie conservative, cui si aggiunge un indubbio vantaggio biomeccanico: riprendere l'attività agonistica sulla terra rossa, superficie che grazie alla scivolata controllata riduce l'impatto delle frenate brusche e attenua i picchi compressivi laterali tipici del cemento, offre al ginocchio operato il terreno più favorevole per riabituarsi ai ritmi del circuito maggiore", conclude Bernetti.