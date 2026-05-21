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"Sinner favorito, sorteggio contro Djokovic": Roland Garros, sui social è 'complotto' contro Nole

Su X impazzano i commenti dei tifosi del serbo, non contenti del 'duro percorso' verso la finale

Sinner e Djokovic - IPA
Sinner e Djokovic - IPA
21 maggio 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per il 'tribunale' dei social non c'è dubbio. Il sorteggio del Roland Garros di oggi, giovedì 21 maggio, è stato 'chiaramente disegnato' per favorire Jannik Sinner e... ostacolare Novak Djokovic. La 'tesi' viene fuori facendo un rapido giro su X: sotto diversi tweet relativi ai primi accoppiamenti e al possibile sviluppo del tabellone, tantissimi fan di Novak Djokovic non prendono benissimo il cammino del loro beniamino.

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Per il fuoriclasse serbo, ex numero uno del ranking Atp, la strada verso la possibile finale con Sinner non sarà per niente facile a Parigi. Sul suo cammino, Novak troverà intanto Mpetshi Perricard al primo turno, un avversario ostico e fastidioso. Poi, potrebbero esserci per lui Valentin Royer (secondo turno) e la stellina brasiliana Joao Fonseca (al terzo turno). Quindi Casper Ruud agli ottavi, Alex De Minaur ai quarti e un possibile incrocio con Alexander Zverev in semifinale.

Roland Garros, "Sinner favorito"?

Più abbordabile, a detta di tanti, il percorso di Jannik Sinner, che al primo turno se la vedrà con il francese Clement Tabur. Al secondo turno, nella parte alta del tabellone, Sinner troverebbe uno tra il britannico Jacob Fearnley e l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Al terzo turno, l'altoatesino dovrebbe fare i conti con il francese Corentin Moutet, testa di serie numero 30. Negli ottavi di finale ipotetici, si profila un derby azzurro: Sinner incontrerebbe Luciano Darderi, testa di serie numero 14. Nella stessa porzione del main draw è collocato anche Matteo Berrettini, che al primo turno affronta l'ungherese Marton Fucsovics e, in caso di due successi, troverebbe Darderi al terzo round. Nei quarti, per Sinner possibile abbinamento con uno tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 5, e il kazako Alexander Bublik, numero 9 del tabellone. Meno probabile l'incrocio con l'americano Frances Tiafoe, numero 19 del seeding.

In semifinale, gli incroci riserverebbero una sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, o con il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 6.

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