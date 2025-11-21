Jannik Sinner e il golf, una passione ancora da rivedere. Il fuoriclasse azzurro si è divertito sul green nei suoi primi giorni di relax dopo il successo alle Atp Finals di Torino. Sinner è stato avvistato in alcuni noti campi tra Piemonte e Lombardia, insieme ai suoi coach e al suo staff. E in queste ore, a far sorridere è un video postato sui social da Darren Cahill.

L'allenatore del numero 2 del ranking Atp ha condiviso nelle sue stories Instagram un video in cui si vede Jannik alle prese con un 'drive' rivedibile. Sinner colpisce la palla e se la ride, prima di gettarsi a terra, mentre Cahill commenta: "Siamo proprio arrivati a fine stagione" aggiungendo al testo le emoji di una volpe e un sorriso. Di sicuro, almeno qui, il fuoriclasse azzurro ha notevoli margini di miglioramento.