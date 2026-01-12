circle x black
Crans-Montana, oggi la decisione sull'arresto di Moretti

Il tribunale deve esprimersi sulla custodia cautelare per il titolare del locale Le Constellation. Altre ombre sul business, spunta la Maserati comprata col prestito covid

Jacques Moretti
12 gennaio 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
Ore decisive per la conferma dell'arresto di Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. Moretti è in custodia cautelare da venerdì 9 gennaio e oggi potrebbe arrivare la decisione del Tribunale vallesano per le Misure coercitive sulla convalida dell'arresto. La moglie di Moretti, Jessica, è in libertà con il braccialetto elettronico. L'arresto del marito è scattato perché, secondo la procura, esiste il ''rischio di fuga''. Il tribunale competente per la custodia cautelare adotta la decisione entro 96 ore dall'arresto sull'eventuale conferma della misura, come spiegano i media svizzeri.

Le ombre sui Moretti

I coniugi Moretti, secondo la Sonntags Zeitung, erano già finiti nel mirino della giustizia vallesana, senza però essere mai condannati. In particolare nel 2020 le autorità vallesane avrebbero infatti avviato indagini contro la coppia in relazione ai prestiti Covid elargiti agli esercizi pubblici durante la pandemia. Nel marzo del 2020, i Moretti avrebbero ricevuto un prestito di 75.500 franchi, ovvero una cifra corrispondente a circa il 10% del fatturato del bar durante la pandemia. Parte di quella somma sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di una Maserati da oltre 33mila franchi, andando così ad ampliare un parco veicoli già notevole, composto da una Mercedes, una Bentley e una Porsche Cayenne.

Le autorità hanno quindi indagato sull'eventuale uso improprio dei prestiti Covid, stabilendo, un anno dopo, che ''non sussistevano gli elementi di reato'', in quanto i gestori del bar avrebbero dimostrato che la Maserati non appartenesse a loro privatamente, ma figurasse nei registri contabili dell'esercizio pubblico. Una seconda indagine avrebbe interessato la coppia nel 2022, questa volta ad opera dell'Ispettorato del Lavoro. Diversi dipendenti avrebbero infatti presentato reclami in merito alle condizioni di lavoro nel bar Le Constellation e nel ristorante Le Senso, sempre gestito dai Moretti.

Nella denuncia citati ''orari di lavoro non rispettati, lavoro notturno non retribuito e periodi di riposo non rispettati''. Nei locali sarebbero arrivati gli ispettori, ma sulla Sonntags Zeitung non sono stati condivisi i risultati di quei controlli.

