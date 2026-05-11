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Sinner, prima di Popyrin la sfida con Vagnozzi... a golf

Il tennista azzurro si è distratto dagli Internazionali durante il giorno di riposo

Jannik Sinner sul campo da golf - Afp e Instagram
Jannik Sinner sul campo da golf - Afp e Instagram
11 maggio 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Jannik Sinner si prepara per il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026... giocando a golf. Oggi, lunedì 11 maggio, sfida l'australiano Alexei Popyrin nel Masters 1000 di Roma, tornando in campo dopo l'esordio vincente contro Ofner di sabato. Sinner ha sfruttato il giorno libero concesso dall'organizzazione del torneo per smorzare un po' di tensione e distrarsi, ma sempre a modo suo.

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Nella giornata di domenica 10 maggio infatti, l'azzurro si è recato al circolo 'Marco Simone Golf & Country Clyb' per giocare a golf in compagnia di alcuni membri del suo team. Ad accompagnarlo c'era infatti, come sempre in questi casi, l'allenatore Simone Vagnozzi, che ha posato con lo staff del circolo in una foto pubblicata sui loro profili social ufficiali: "Dal campo Centrale ai fairways", ha scritto il 'Marco Simone' su Instagram, "orgogliosi di aver accolto Jannik Sinner e il suo team al Marco Simone!".

Proprio il golf è uno degli hobby preferiti di Sinner per distrarsi e staccare dal tennis, come rivelato proprio dal tennista azzurro in conferenza stampa: "Certo che mi diverto anch'io fuori dal campo, dove faccio quello che voglio fare, perché alla fine si vive una volta sola e ho 24 anni, però il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno".

"Voi non sapete come sono. Ognuno è diverso. In questi due giorni ho giocato a golf, a calcio, questo è un po' il mio divertimento", aveva detto Sinner, "ci sono altri che si divertono in un altro modo ed è una cosa normale. Non c'è una regola, però alla fine in questi giorni qua l'obiettivo principale era riposarmi per essere più pronto possibile per questo torneo".

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