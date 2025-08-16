circle x black
Cerca nel sito
 

Habby Birthday

Sinner, il regalo di Atmane per il compleanno: una carta dei Pokemon

Il francese, collezionista doc, dona una card all'azzurro prima della semifinale di Cincinnati

Atmane e Sinner
Atmane e Sinner
16 agosto 2025 | 23.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un regalo speciale. Jannik Sinner compie 24 anni e oggi, 16 agosto, festeggia battendo il francese Terence Atmane per 7-6, 6-2 nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, che nell'allenamento mattutino ha ricevuto gli auguri del pubblico con un tradizionale 'happy birthday', prima della sfida con il 23enne transalpino viene sorpreso dall'omaggio dell'avversario.

Atmane, appassionato di Pokemon e uno dei principali collezionisti di card in Francia, regala a Sinner una carta. Il numero 1 del mondo non nasconde la propria sorpresa iniziale: l'azzurro apprezza il dono, il ringraziamento a Atmane è sincero. Provvedono poi i social manager del torneo di Cincinnati a svelare il 'mistero'. Cosa ha regalato Atmane a Sinner? Una card dei Pokemon, ovviamente. Anzi, la card del Pokemon per eccellenza: ecco Pikachu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jannik sinner sinner atmane sinner cincinnati
Vedi anche
Ischia, sparatoria in strada a Forio: il luogo della tragedia - Video
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza