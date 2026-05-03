circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid

Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 spagnolo battendo Zverev in finale

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
03 maggio 2026 | 21.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Madrid battendo Alexander Zverev in finale, e ora si prepara a volare a Roma per giocare il torneo 'di casa'. Un calendario fitto per Sinner, che ha come obiettivo arrivare al top della forma al Roland Garros, Slam in programma subito dopo il Foro Italico e unico che gli manca per completare, a soli 24 anni, il Carrer Grand Slam.

CTA

I dubbi e il calendario

Ecco perché qualcuno ha suggerito che Sinner potrebbe rinunciare proprio agli Internazionali per privilegiare il riposo dopo le fatiche dell'ultimo periodo. L'azzurro è reduce dal quarto torneo consecutivo vinto: Madrid si aggiunge infatti ai trionfi di Indian Wells, Miami e Montecarlo. Masters 1000 che, sommati a quello di Parigi dello scorso anno, lo rendono il primo tennista di sempre a conquistare cinque tornei di categoria.

Un record assoluto e inimmaginabile, soprattutto dopo la delusione degli Australian Open, dove è stato eliminato in semifinale, a sorpresa, da Novak Djokovic, e dell'Atp 500 di Doha, battuto da Jakub Mensik agli ottavi di finale. In pochi, allora, potevano immaginare un filotto del genere, che può allungarsi ancora 'approfittando' del ko di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, che Sinner ha battuto per la prima volta in stagione nella finale di Montecarlo, si è infortunato al polso a Barcellona, rinunciando al torneo di Madrid, ma anche a Roma e al Roland Garros, tornei a cui arrivava da campione in carica.

Il suo forfait però ha spianato la strada a Sinner, tornato numero 1 del mondo grazie al trionfo del Principato, che ha potuto vincere agevolmente Madrid e allungare ancora nel ranking Atp. Ma le occasioni di classifica si scontrano con necessità fisiche. Sinner ha giocato e vinto 23 partite dal 2 marzo ad oggi: un match ogni 3 giorni tra Stati Uniti e Europa. In stagione ha un record di 30 vittorie e 2 sconfitte, non perde un match da Doha.

La prospettiva ideale prevede altre 6 partite al Foro Italico e 7 al Roland Garros: in caso di ulteriori 'cavalcate' sulla terra rossa tra Roma e Parigi, Sinner arriverebbe al 7 giugno con 45 match nelle gambe prima di spostarsi sull'erba per difendere il titolo a Wimbledon dopo il prevedebile rodaggio di Halle.

Sinner agli Internazionali? La risposta di Jannik

La questione Roma, insomma, si è alzata a due giorni dall'inizio ufficiale del torneo: gli Internazionali prenderanno il via infatti martedì 4 maggio, con il tabellone maschile al via il 5. "Giocare in casa è sempre qualcosa di speciale. Non c’è motivo per non esserci, fisicamente sto bene. Ma allo stesso tempo adesso voglio solo godermi questo momento e recuperare", ha detto Sinner in conferenza stampa dopo il trionfo su Zverev, rispondendo a domanda diretta.

"Roma è speciale, lo scorso anno sono rientrato proprio al Foro Italico dopo un periodo duro e la gente mi ha dato un grande supporto, in particolare per la parte emotiva", ha spiegato il numero 1 del mondo, "vincere un torneo come questo però non è mai facile. Adesso penso solo a riposare mentalmente per i prossimi 2 o 3 giorni, c'è tanta energia che uno spende al termine di un percorso in un 1000".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner internazionali sinner madrid sinner roma calendario sinner
Vedi anche
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza