circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, Sinner e l'abbraccio (commovente) con un raccattapalle - Video

L'azzurro ha battuto Rublev nei quarti del Masters 1000 di Roma

Sinner e l'abbraccio con il raccattapalle - X
Sinner e l'abbraccio con il raccattapalle - X
14 maggio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner cuore d'oro agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo Andrej Rublev nei quarti del Masters 1000 di Roma, volando così in semifinale. Prima dell'inizio del match, Sinner ha regalato un momento speciale a un raccattapalle, commuovendo tutto il web.

CTA

Dopo averlo accompagnato in campo, mano nella mano, proprio mentre Sinner si toglieva la felpa per iniziare il riscaldamento, il bambino ha chiesto al numero 1: "Posso abbracciarti?". L'azzurro ha allargato il sorriso e risposto: "Ma certo".

L'abbraccio è durato qualche secondo, poi Sinner ha riso guardando il raccattapalle ed è tornato a concentrarsi sulla partita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner raccattapalle sinner abbraccio raccattapalle
Vedi anche
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza