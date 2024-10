Nick Kyrgios in doppio con Jannik Sinner? Mai. Il tennista australiano è stato il più duro in relazione al caso doping che ha coinvolto l'azzurro. Sinner, positivo allo steroide anabolizzante Clostebol, è stato prosciolto da un tribunale indipendente. L'agenzia mondiale antidoping ha presentato ricorso al Tas, chiedendo una squalifica di 1-2 anni per il numero 1 del mondo.

Kyrgios, dall'inizio della vicenda, ha invocato sanzioni esemplari nei confronti dell'azzurro e non perde occasione per accusare Sinner. L'ultima stoccata arriva con una risposta alla domanda di un follower su Instagram. "Un doppio con Sinner?", chiede l'utente. "Gioco solo con giocatori puliti", la risposta dell'australiano, che sarebbe invece disponibile a far coppia con Novak Djokovic. "Kokki però avrà sempre la precedenza", dice facendo riferimento al connazionale Thanasi Kokkinakis.