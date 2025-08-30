circle x black
Sinner, i tifosi 'sbirciano' lo sfondo del telefono: "È Laila Hasanovic?" - Video

Mentre l'azzurro è in campo agli Us Open, sul web un video è diventato virale

Jannik Sinner e il suo nuovo sfondo - X
Jannik Sinner e il suo nuovo sfondo - X
30 agosto 2025 | 21.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Laila Hasanovic è il nuovo sfondo del telefono di Jannik Sinner? Mentre il tennista azzurro è impegnato oggi, sabato 30 agosto, nel terzo turno degli Us Open 2025 contro Denis Shapovalov, sui social è diventato virale un video che mostra Sinner, pochi istanti prima di entrare in campo, con in mano il cellulare. Niente di strano fin qui, se non fosse che la telecamera di SuperTennis, grazie all'inquadratura dall'alto, ha permesso a tifosi e appassionati di notare un dettaglio che, ovviamente, non è passato inosservato.

Come sfondo sul telefono infatti Sinner ha una donna, che assomiglia tanto a Laila Hasanovic, la sua nuova fidanzata con cui è stato paparazzato a Copenaghen. "Ma quella è Laila?", si chiede un utente su X, "sicuramente sembra lei", conferma un altro. La teoria sembrerebbe essere confermata con un confronto con diverse foto pubblicate dalla modella, tra le protagoniste della Mostra del cinema di Venezia 2025, una delle quali sarebbe proprio sul telefono di Sinner.

