Jannik Sinner affronterà oggi Tomas Machac, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro sarà in campo a partire dalle 10.30 italiane di sabato 12 ottobre e - in diretta tv e streaming - se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo a Miami nell'unico precedente.

Machac ha sorpreso tutti eliminando ai quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 e reduce dal trionfo nel torneo Atp di Pechino. Il 23enne Machac, numero 33 del ranking e testa di serie numero 30 a Shanghai, ora cerca il bis contro il numero 1 del mondo. Sinner arriva all'appuntamento dopo la vittoria in 2 set contro il russo Daniil Medvedev, battuto per la settima volta negli ultimo 8 confronti diretti. Il vincente della prima semifinale sfiderà uno tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, protagonisti della seconda semifinale che designerà il finalista della parte bassa del main draw.

Sinner-Machac, dove vederla in tv

Il match Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go.