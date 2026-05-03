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Sinner vince a Madrid e allunga al numero 1: come cambia ranking e quanto ha guadagnato

Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev in finale

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
03 maggio 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner trionfa a Madrid e allunga al numero 1 del ranking Atp. Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set 6-1, 6-2 nella finale del Masters 1000 spagnolo, portando a casa il suo quinto torneo di categoria consecutivo (mai nessuno come lui) e staccando ancora Carlos Alcaraz nella classifica generale, con lo spagnolo costretto ai box per infortunio.

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Sinner vince Madrid, come cambia ranking

Grazie al trionfo di Madrid, a cui Sinner arrivava senza punti da difendere, l'azzurro è salito a quota 14.250 nel ranking Atp, staccando ancora Carlos Alcaraz al numero 1. Lo spagnolo, che salterà anche gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, rimane a quota 12.960, trovandosi così a -1.290 punti dal rivale.

Un distacco che, come detto, potrebbe allargarsi ancora. Con Alcaraz ai box, Sinner arriverà a Roma e Parigi da assoluto favorito con una finale da difendere, essendo stato battuto in entrambi i tornei lo scorso anno proprio dallo spagnolo, e in caso di trionfo potrà allungare ancora nel ranking Atp.

Quanto ha guadagnato Sinner a Madrid

Con la vittoria di Madrid, Sinner ha guadagnato ben 1.007.615 euro. Una cifra monstre, raddoppiata proprio grazie al trionfo su Zverev, che da finalista ha infatti intascato 535.585 euro. Nella stagione in corso, Sinner ha già messo in cassaforte 4,33 milioni di dollari in soli premi. In carriera, tra singolare e doppio, il totale ammonta a 62,3 milioni.

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