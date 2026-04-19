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Sinner arriva a Madrid per ranking e... record: come può cambiare classifica senza Alcaraz

Il fuoriclasse azzurro punta al primato di 5 trionfi consecutivi nei Masters 1000

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
19 aprile 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner è arrivato a Madrid oggi, domenica 19 aprile. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 al mondo, è arrivato nella capitale spagnola dopo la settimana di riposo seguita al trionfo nel torneo di Montecarlo. Sinner punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia: quello a Madrid potrebbe essere il suo quinto titolo consecutivo, mai nessuno prima era riuscito in un'impresa del genere con tornei di questo livello. Giocare in Spagna, inoltre, potrebbe servirgli per prendere ancora maggiore confidenza con la terra rossa in vista dei due grandi appuntamenti delle prossime settimane: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

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Sinner a Madrid, come cambia ranking

Jannik è sicuro di restare numero uno del ranking Atp almeno fino agli Internazionali di Roma, in programma dal 6 al 17 maggio nella Capitale. Partecipando però al Masters 1000 di Madrid (non giocato nel 2025), potrebbe però portare a casa altri punti per allungare su Alcaraz nella classifica. Jannik al momento è a quota 13.350, mentre Alcaraz insegue a 12.960. Lo spagnolo non giocherà però a Madrid per un infortunio al polso: in caso di successo, l'azzurro potrebbe così allungare di altri 1.000 punti sul rivale e portarsi a quota 14.350, andando dunque a +1.390 e accumulando un vantaggio importante per restare in vetta al ranking anche dopo Roma.

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Jannik Sinner Sinner Madrid Sinner Masters 1000 Madrid Sinner Alcaraz Sinner ranking Atp
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