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Binaghi e il rapporto Sinner-Mattarella: "Nessuno strappo, l'ho convinto io a premiarlo"

Il presidente della Fitp ha parlato dopo la finale degli Internazionali vinta dall'azzurro

Jannik Sinner e Sergio Mattarella - Afp
Jannik Sinner e Sergio Mattarella - Afp
18 maggio 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Angelo Binaghi celebra Jannik Sinner e 'chiarisce', ancora una volta, il rapporto che c'è tra il numero 1 e Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha premiato l'azzurro dopo il trionfo agli Internazionali 2026. Il presidente della Fitp ha parlato del trionfo del tennista azzurro nel Masters 1000 di Roma, 50 anni dopo l'ultima vittoria italiana firmata Panatta, tornando proprio sul momento della premiazione e confermando che tra Sinner e Mattarella non c'è "mai stato alcuno strappo".

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"Sono stato io, senza che nulla fosse programmato, a riuscire a convincere il Capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione, nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik. Tutti gli italiani avrebbero voluto che fosse lui a premiare Sinner", ha detto Binaghi a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, "gli ho detto che anche Jannik sarebbe stato molto emozionato di essere premiato da lui. Il presidente ci ha pensato un attimo, è venuto in campo e credo sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico e per tutti gli italiani. Questo è un momento storico, in casa. Credo fosse giusto e bello che a premiare Jannik fosse lui".

Poi il presidente Fitp ha lanciato una frecciata: "Gli ascolti su Tv8 sono stati, come era logico attendersi, meno della metà rispetto a quelli effettuati dalla Rai lo scorso anno, quindi è un grande danno per il tennis e per il nostro paese". Binaghi ha quindi ribadito l'appello affinché il tennis "sia in un canale generalista, non necessariamente di grande impatto, non necessariamente la Rai, anche i canali Mediaset danno ascolti".

"Noi, come le nazionali di tutti gli altri sport, dobbiamo pretendere che queste gesta straordinarie delle nostre ragazze e oggi dei nostri ragazzi abbiano la maggior diffusione possibile", ha aggiunto Binaghi, "lo diciamo per i ragazzi, per le ragazze, lo diciamo per il nostro sport, ma lo diciamo anche per il paese, perché rappresentano un esempio straordinario, e un incentivo alla pratica sportiva e sappiamo tutto l'indotto, i benefici che questo crea per l'economia del nostro paese".

"Stiamo coi piedi per terra, sappiamo che dobbiamo ricominciare a lavorare più di prima. Adesso ci aspetta il Roland Garros"., ha continuato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, parlando a margine dell'evento di lancio 'Sport e Innovazione amade in Italy'. Binaghi ha quindi celebrato la "vittoria di tre giocatori italiani dopo che lo scorso anno c'erano state tre giocatrici italiane che avevano vinto lo stesso torneo. Nella manifestazione che noi abbiamo risollevato dalle ceneri in questi vent'anni e abbiamo lanciato nel panorama tennistico italiano e che vogliamo far diventare ancora più grande".

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