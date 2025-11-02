circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner torna sul trono: "Grazie al mio team, mi spinge sempre oltre il limite"

Il fuoriclasse azzurro ha parlato così dopo la finale del Masters 1000 di Parigi, valsa il primo posto del ranking Atp

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
02 novembre 2025 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi oggi, domenica 2 novembre, e torna numero uno del ranking Atp alla vigilia delle Atp Finals di Torino. L'azzurro ha parlato così al termine della finale vinta contro il canadese Auger Aliassime: "Felix, hai fatto una bellissima settimana. So che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino. Se continui così vincerai tanti trofei, ti auguro il meglio, sei una persona squisita".

Sinner torna numero 1

Il numero uno del ranking Atp spende parole importanti per il suo staff dopo il ritorno in cima al ranking Atp: "Grazie al mio team per spingermi oltre i limiti, si cerca di migliorare. Sono contento di condividere questo situazione con voi. Che onore ricevere questo trofeo, fate un lavoro incredibile. I cambiamenti di quest'anno sono molto più comodi per noi giocatori e anche per gli spettatori. Il pubblico è stato fantastico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner oggi Sinner Parigi Sinne rAuger Aliassime
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza