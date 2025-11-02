Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi oggi, domenica 2 novembre, e torna numero uno del ranking Atp alla vigilia delle Atp Finals di Torino. L'azzurro ha parlato così al termine della finale vinta contro il canadese Auger Aliassime: "Felix, hai fatto una bellissima settimana. So che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino. Se continui così vincerai tanti trofei, ti auguro il meglio, sei una persona squisita".

Sinner torna numero 1

Il numero uno del ranking Atp spende parole importanti per il suo staff dopo il ritorno in cima al ranking Atp: "Grazie al mio team per spingermi oltre i limiti, si cerca di migliorare. Sono contento di condividere questo situazione con voi. Che onore ricevere questo trofeo, fate un lavoro incredibile. I cambiamenti di quest'anno sono molto più comodi per noi giocatori e anche per gli spettatori. Il pubblico è stato fantastico".