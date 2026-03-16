circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Miami, oggi il sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv

Dopo il trionfo di Indian Wells l'azzurro vola in Florida

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
16 marzo 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Oggi, lunedì 16 marzo, il tennista azzurro scoprirà tabellone e avversari del torneo in Florida nel sorteggio in programma nel tardo pomeriggio italiano.

Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria, per la prima volta in carriera, nel torneo di Indian Wells, dove ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev, che aveva eliminato Carlos Alcaraz in semifinale, in una finale complicata e combattuta dove Sinner è riuscito a imporsi con un doppio tie break 7-6, 7-6.

Atp Miami, il sorteggio: orario e possibili avversari

Il sorteggio del Masters 1000 di Miami è in programma oggi, lunedì 16 marzo, alle 18 ora italiana. Sinner esordirà al secondo turno, ottenendo un bye al primo, contro un giocatore non inserito tra le teste di serie o un qualificato. Al terzo turno le insidie maggiori si chiamano Jack Draper, Arthur Rinderknech e Arthur Fils, mentre agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano con Flavio Cobolli o la sfida con Karen Khachanov o Andrej Rublev.

Nei quarti possibile incrocio con Alex De Minaur, Taylor Fritz o Felix Auger-Aliassime, mentre in semifinale l'azzurro potrebbe trovare uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Soltanto in finale l'eventuale match contro Carlos Alcaraz.

Atp Miami, dove vederlo in tv

Il Masters 1000 di Miami sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà inoltre disponibile in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Il ranking dopo Indian Wells

Con il trionfo a Indian Wells, Sinner ha accorciato nel ranking Atp su Carlos Alcaraz. Il primo assist per l'azzurro è arrivato proprio da Daniil Medvedev, che ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale. Lo spagnolo ha chiuso dunque il torneo con gli stessi punti che aveva all'inizio: 13.550, visto che anche l'anno scorso si era fermato in semifinale.

Jannik, che invece non aveva preso parte al Masters 1000 in California nel 2025, ha toccato con questo successo quota 11.400 punti. Un distacco che ora è di soli 2.150 punti dallo spagnolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner miami sorteggio miami sorteggio miami sinner sorteggio miami tabellone miami possibili avversari sinner
Vedi anche
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza