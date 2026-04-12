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Sinner, la domanda su inno italiano lo 'imbarazza' a Montecarlo: "Si canta, no?" - Video

Il tennista azzurro ha battuto Alcaraz nella finale del Masters 1000 del Principato

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 aprile 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'imbarazzato' a Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato dopo aver battuto Carlos Alcaraz in finale, trionfando in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-3 e tornando al numero 1 del ranking Atp. In conferenza stampa però una domanda ha fatto 'stranire' Sinner.

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Un giornalista ha infatti chiesto all'azzurro se avesse cantato l'inno italiano durante la cerimonia di premiazione, come mostrato chiaramente dalle immagini, e se avesse avuto un significato particolare per lui.

La risposta di Sinner è stata piuttosto imbarazzata: "Sì, l'ho cantato. L'inno normalmente si canta, no?", ha risposto l'azzurro visibilmente sorpreso per la domanda, provocando le risate del resto della sala stampa.

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