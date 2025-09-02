circle x black
Sinner, quando gioca il derby con Musetti? Data e orario

Il tennista azzurro sfida il toscano nei quarti degli Us Open

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2025 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di derby azzurro agli Us Open 2025, ma quando giocano? A New York andrà in scena la sfida dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si affronteranno sul cemento dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il numero uno del mondo arriva da campione in carica. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alexander Bublik negli ottavi, annientato in tre set con un 6-1, 6-1, 6-1, mentre Musetti ha eliminato lo spagnolo Jaume Munar superandolo in tre parziali 6-4, 6-0, 6-1.

Il derby azzurro, il primo dell'era Open ai quarti di uno Slam, tra Sinner e Musetti, è in programma domani, mercoledì 3 settembre, sul cemento di un Arthur Ashe Stadium che si annuncia tutto esaurito. Da stabilire ancora l'orario del match.

