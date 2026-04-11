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Sinner sfida Alcaraz in finale a Montecarlo: così può tornare numero 1 del ranking

Il tennista azzurro affronterà lo spagnolo nell'ultimo atto del Masters 1000 del Principato

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
11 aprile 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo e punta il sorpasso al numero 1 del ranking Atp. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista azzurro ha battuto piuttosto agilmente il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 del Principato, mentre lo spagnolo ha superato il monegasco, padrone di casa e vera sorpresa del torneo, Valentin Vacherot.

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In palio, quindi, non c'è soltanto il titolo di re di Montecarlo, ma anche il primato nel ranking, al momento occupato da Alcaraz, che difende i 1000 punti conquistati grazie al trionfo dello scorso anno, mentre Sinner non ha potuto giocare a causa della sospensione per il caso Clostebol e ora punta il sorpasso sul rivale.

Sinner, così può tornare numero 1 a Montecarlo

Sinner si era già avvicinato al primato di Alcaraz dopo il Sunshine Double. Con la vittoria di Miami, seguita a quella di Indian Wells, il tennista azzurro era arrivato a quota 12.400punti, a -1190 da Alcaraz, che era invece caduto al terzo turno contro Korda.

Sinner può quindi tornare numero uno già a Montecarlo. In caso di vittoria finale infatti, nonostante la finale raggiunta da Alcaraz, l'azzurro raggiungerà il primo posto del ranking Atp, superando lo spagnolo di 110 punti. Se Sinner dovesse invece perdere la partita con Alcaraz, il murciano resterebbe numero uno con 590 punti di vantaggio sull'azzurro.

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