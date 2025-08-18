circle x black
Sinner-Alcaraz, ecco come la finale di Cincinnati può cambiare il ranking Atp

Lo spagnolo potrebbe avvicinarsi a Jannik in caso di vittoria e puntare poi il sorpasso agli Us Open

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner numero uno al mondo, ma per quanto tempo? La finale a Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, sarà per Jannik uno step cruciale per difendere il trono. Il fuoriclasse azzurro è arrivato al Masters 1000 americano da campione in carica, dunque con 1.000 punti da difendere (discorso simile per gli Us Open, dove i punti saranno però 2.000). Lo spagnolo ha invece tutto da guadagnare in questi tornei, viste le eliminazioni ai primi turni del 2024 (10 punti guadagnati un anno fa a Cincinnati e 50 agli Us Open).

In questo momento, Sinner comanda la classifica Atp con 11.830, Alcaraz insegue a 9.590.

Sinner-Alcaraz a Cincinnati, come cambia il ranking

Intanto, le ipotesi. In caso di vittoria a Cincinnati, Sinner avrà lunedì prossimo 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz (perdendo solo 840 punti visto il miglioramento dello spagno nel torneo americano). In caso di sconfitta, invece, l'azzurro conserverà 1.890 punti sul suo avversario (perdendo però nel complesso 1.540 punti).

Sinner arriverà dunque agli Us Open da numero uno e questo è certo, ma a New York sarà dura confermarsi. Jannik difenderà i 2.000 punti del successo dello scorso anno, mentre per Alcaraz saranno solo 50 (dopo l'eliminazione al secondo turno del 2024). Rivincendo a New York, Sinner resterebbe numero 1 perché Carlos guadagnerebbe al massimo 1.150 punti in caso di finale. Se in una ipotetica finale dello Slam Alcaraz battesse Sinner, l'attuale numero 2 guadagnerebbe 1.950 punti e Jannik ne perderebbe 800 (e qunque, 2.750 punti a favore di Alcaraz, che a quel punto tornerebbe numero uno al mondo). Insomma, per restare numero uno, Jannik non può stare troppo tranquillo. E dovrà in primis difendere il titolo a Cincinnati.

